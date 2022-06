Frédéric HINGUE

Développer son patrimoine, faire fructifier son épargne nest pas toujours aisé pour la plupart des particuliers Nombreux sont ceux qui ne se sentent même pas concernés et considèrent inaccessibles le placement financier



Mon ambition : démocratiser la gestion de fortune et la rendre accessible à tous, grâce à une approche de la gestion privée.



Parce que chaque situation est unique.

Au plus proche de vous, prendre le temps de vous comprendre et associer compétences à des outils performants pour répondre à chacun de vos projets à travers des solutions innovantes, personnalisées et durables.



Ma volonté, satisfaire la vôtre et vous apporter une réelle valeur ajoutée dans l'approche de conseil en gestion privée : en termes de temps, de tranquillité desprit, et avec un accompagnement dans la préparation des étapes clés de la vie.