Daniel STAFFELBACH

Actuellement en missions de conseil en tant que juriste d'affaires international avec expertise en finance d'entreprise, j'aide des entreprises à se développer et à trouver des financements (investisseurs).



Pluridisciplinaire et multiculturel (4 langues), j'ai construit ma principale expérience en banque d'affaires dans les financements structurés et complexes : les grands projets et PPP. J'ai travaillé sur des opérations de grandes tailles dans nombre de domaines différents (infrastructures, énergies, télécoms, environnement) sur tous les continents. J'ai développé avec mon équipe à partir de 2005 les PPP en France et remporté le premier grand PPP français (plus de 300M€) avec l'Hôpital Sud-Francilien.



Après mon expérience de juriste international dans la jeune organisation de Netsize (aggrégateur de télécom mobile) et mes missions de conseil, je veux retrouver un poste de juriste international d'affaires, pour négocier et rédiger des contrats complexes, notamment pour développer des grands projets et PPP internationaux de construction d'infrastructure, de transports, d'énergies nouvelles ou d'environnement. Tous ces secteurs font partie de mon expérience Project Finance CIC/HSBC.



L'expérience de juriste international, mission tenue en 2008 chez Netsize m'a permis de travailler dans un des secteurs des nouvelles technologies (télécoms mobiles) avec un rayonnement international mais aussi dans un cadre plus petit que les grosses organisations (industrie/BTP/banques) connues précédemment. Le challenge était aussi de fournir du "service juridique" sur tous les sujets commerciaux, corporate, réglementaires à part le droit social assuré en collaboration avec la spécialiste responsable des Ressources Humaines.



Par ailleurs, je travaille à mon grand rêve : tenir avec des associés forts (financièrement), mais aussi des personnes courageuses et convaincues, un (grand !) hôtel à Paris, sous un "nouveau" modèle : en SCOP. Motivation, service, enthousisame pour un accueil chaleureux et impeccable. Voilà les maîtres mots de ce rêve qui est en train de devenir "projet" de plus en plus sérieusement !-)



Mes compétences :

Administration

Business

Business Administration

Business law

Contracts

Energy

Export

Finance

Finance International

Friendly

IFC

Infrastructure

International

Law

lawyer

Microsoft Project

Microsoft World

Middle Office

Open minded

Organized

PPP

Project Finance

Smiling

Structured Finance

Structuring

Telecom