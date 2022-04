Daniel STEINBACHER

Conseiller Commercial en Immobilier Neuf (VEFA) depuis plus de 8 ans sur tous types de profils d'acquéreurs en :

* Résidence Principale,

* Résidence Secondaire

* Investisseurs : Patrimonial, Défiscalisation, LMNP en résidences gérées (Senior/Étudiant ...).



Spécialisé en Immobilier de Placement avec une expertise sur la Résidence Services.



Entre 35 et 45 ventes nettes par an depuis 2008.



Secteur : Régional



Mes compétences :

Immobilier

Défiscalisation

Investissement