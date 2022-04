Daniel SURPRENANT

J'ai la double nationalité Québécoise et française et je vis à Bordeaux. Je suis diplomé de science politique de l'Université du Québec à Montréal (M.A.) et j'ai un D.E.A. dans cette même discipline de l'IEP de Bordeaux. J'ai enseigné en administration publique à l'Université Laval à Québec, à l'Université du Québec à Montréal , en sociologie des organisations à l'IEP de Bordeaux et en sociologie, sociologie des organisations, en communication à l'IUT Michel de Montaigne de Bordeaux. Je suis consultant depuis plusieurs années en méthodologie, Forum-Théâtre, gestion du changement, résolution de conflits et du stress et la souffrance au travail au sein de MVS (médiation et vie sociale) composée d'une équipe pluridisciplinaire comprenant sociologies, politologues, psychologue et médiateurs. Je suis en contact depuis peu avec le labo de V De Gaulejac en sociologie clinique de Paris. Je parle anglais et français , possède ces deux cultures. Je siis co-fondateur de l'association interculturelel INTuRA (voir Intura.net) et secrétaire du cercle des diplômé&s de l'Université du Québec à Montréal en france



Mes compétences :

Gestion de projet