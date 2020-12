Thierry BOULOGNE

Nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous accompagner dans les domaines suivants :

- Optimisation de vos moyens informatiques (gestion du parc bureautique)

- La formation bureautique

- La maintenance de vos serveurs linux

- L'automatisation du traitement de données (tableaux de bord spécifique, traitement de fin de mois,...)



Nous développons notre activité autour de 4 piliers fondamentaux :



RELATION - Traiter les gens avec respect amènera une large adhésion et améliorera le commerce.(Tao Zhu Gong)



Nous privilégions une relation de qualité avec nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Dans des problématiques simples ou complexes, l’échange dans le respect de l’autre reste le moyen le plus approprié pour arriver à la solution la plus satisfaisante pour tous.



ETHIQUE - Le prix, c'est ce que l'on paie, la valeur, c'est ce que l'on reçoit. (Warren Buffet)



Le prix ne fait pas tout. Le partage et la satisfaction humaine sont importantes dans toute relation.



EXCELLENCE - L'excellence, dans quelque domaine que ce soit, exige qu'on s'y consacre entièrement. (Monique Corriveau)



Nos choix d’activités sont d’abord le résultat de profondes convictions et de passions. A ce titre, nous sommes dans une recherche continue d’amélioration de notre savoir faire, et du résultat obtenu. Nous accordons une place primordiale à la formation pour alimenter ce processus.



SOLIDARITE - Aime ton prochain comme toi même. (La bible)



L'ensemble de ces valeurs nous ont donc conduites à nous engager auprès d'organisme ou d'association qui oeuvrent dans le domaine de l'économie solidaire à l’échelle locale.



Mes compétences :

CMS open source

E-Commerce

Administration système

Base de données

Téléphonie ip

Requêtage et reporting

Formation bureautique

Administration réseau

Shell

Opensource

Openvpn

Linux

Magento

Dns

Web

Excel

EBP Commercial

Openerp

Ruby

API Amazon

ETL (pentaho kettle)

Apache

Python