Murielle TURC

Issue d'une formation qualité, j'ai évolué dans le secteur automobile vers le métier de la logistique et plus particulièrement vers des missions orientées sur les stocks, la satisfaction des clients et la performance logistique pour ensuite intégrer le secteur aéronautique en gestion de production et en planification.



Avec ces compétences, je désire rester en Supply Chain, dans le domaine de la gestion des stocks, la formation / accompagnement car j'aime les chiffres, la logique, la précision, la rigueur, le partage de connaissances et ai envie de monter en compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

SAP / Baan

Microsoft Office

Gestion de production

Planification

Gestion des incidents

Fiabilisation des stocks

Audit

Outils de résolution de problèmes