Carine PAUWELS

Proposer mes services aux entreprises désireuses de recruter de manière optimale.

Participer aux plans de mobilité interne et externe.

Mettre en adéquation les besoins de la société et les désirs des salariés et ou personnes en recherche d'emploi.

Conseiller, aider à la définition de projets professionnels ainsi qu'aux différentes techniques de recherche d'emploi (bilans de compétences, tests de personnalité).

Sensibiliser, Conseiller, aider les entreprises sur la loi handicap 2005.

Réellement passionnée par les relations humaines, je suis disponible pour discuter, échanger, et vous apporter mon expertise ainsi que mes qualités d'écoute, d'empathie et de persévérance.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Bilan de compétences