Daniel Sven SMYREK

Je suis avocat allemand (Rechtsanwalt) et au même temps avocat francais inscrit au Barreau de Lyon. Travaillant depuis 2004 dans le domaine du franco-allemand, je suis spécialiste en droit des relations internationales. L'une de mes activités principales est le conseil et la représentation de sociétés francaises en Allemagne dans le domaine du droit de commerce et du droit de la distribution. Par exemple, j'interviens régulièrment pour des agents commerciaux et des distributeurs francais en cas de litige contre des fournisseurs allemands.