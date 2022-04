Daniel TEBOUL

Expert en Efficacité Managériale & Performance Commerciale



Consultant - Formateur - Coach certifié



Plus de 25 années d'expériences professionnelles dans le domaine du Développement Commercial, de la Vente, du Marketing, de la Communication et du Management.



J'apporte mon savoir-faire à mes clients pour répondre à leur problématique d'entreprise.

J'accompagne la réflexion de mes clients sur des projets de transformation commerciale.

Par exemple : "Construire sa vision à 3 ans" ; "Définir son projet d'entreprise" ; "Faire évoluer son Business Model" ; "Mettre la formation au service de la stratégie de votre entreprise" ...



Je m'engage à mener des missions sur-mesure pour chacune de mes prestations. Je suis convaincu qu'ainsi mon client obtiendra le meilleur retour sur investissement possible.



Je travaille en réseau. Je prends du plaisir à partager avec les gens.

Ma devise : Conseiller en pédagogue, Former en consultant !

dt@praxion.com - Mobile : 06 83 39 33 61



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de dirigeants

Animation

Animation de réseaux

Coaching

Commerciale

Communication

Conduite du changement

Conseil

Développement personnel

Formation

Formation commerciale

formation management

Gestion de projets

Gestion du temps

Management

Managériale

Négociation

Performance

Performance commerciale

Sens de l'objectif

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Vente

Gestion de projet