Daniel TELELE

Analytics et résolution de problèmes sont ce que je fais le mieux! Dans le passé, je l'ai effet de levier l'analyse des systèmes, des données et des analyses de marché pour les projets d'optimisation des affaires et la gestion du changement. Après plusieurs années en IT Consulting, je cherche une occasion de renforcer mon expereince dans les systèmes de business intelligence et l'analyse des données.



J'aime aider les organisations à comprendre l'interdépendance entre l'analyse des systèmes et des données. De plus, je comprends que la prise de décision stratégique est souvent basé sur des données inexactes / mal interprété - résultant du développement des systèmes inadéquats. Si votre équipe est à la recherche d'analyste expérimenté, vous pouvez envoyer une demande de connexion.



- Apprenant rapide

- Esprit d'équipe

- Ingénieux

- efficace



Compétences: Business Analysis Système, Gestion de projet, Business Intelligence, AOMA, Business Process Ingénierie, SDLC Agile, CRM et systèmes ERP, Enterprise Architecture (Systems & Data)



Mes compétences :

Customer Relationship Management

User Acceptance Testing

Siebel

SQL

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

JMP

IBM Hardware

Stratégie

Finance

Test utilisateur

Ingénierie système

Marketing

Business Process Management

Analyse des besoins

Analyse stratégique

Business Analysis

Analyse de données

AMOA

Gestion de projet

Conduite du changement

Travail en équipe

Bloomberg

DOORS

Jira

SAP

Cognos

Information Technology

Visual Basic

Google analytics

Web analytics

Intégration

Architecture d'Entreprise

Business development

Négociation

Étude de marché

Business Intelligence