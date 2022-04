Daniel THIERRY

Depuis plus de vingt ans, je développe, conseille, conduit des projets dans le domaine de l'informatique de gestion.

Notre métier est en constante évolution, et notre valeur ajoutée est de savoir s'adapter à ces évolutions, technique ou de méthode, de savoir les analyser et les intégrer dans notre pratique professionnelle.





Mes compétences :

Windev

ERP SAGE X3

SQL

UML/OMT

Personal Home Page

Microsoft Windows 9x

WLangage

Visual Basic .NET

Visual Basic

UNIX

Sybase

Struts Web Application Framework

Seagate Crystal Reports

Scrum Methodology

SQL Management

Pascal

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Works

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Manta

Liquid XML Studio

Jboss

Java Enterprise Edition

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JScript

Hibernate

Helpdesk Manage Engine ServiceDesk

HTML

Enterprise Java Beans

ECLiPSe

Drupal

Corel WordPerfect

COBOL

Apache WEB Server

Squash TM

Delphi