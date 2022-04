Daniel THUAULT

AU NIVEAU PERSONNEL



Toujours tourné vers les autres, j'adore la négociation, la recherche du partage des idées. Je n'ai pas d'à priori même si j'ai des convictions, et je suis à l'écoute de tout le monde. Compte tenu de mes diverses expériences, je n'hésite pas à apporter mes conseils ou trouver des solutions. C'est tout naturellement que je me suis retrouvé délégué départemental du CME (Réseau d'Entrepreneurs - Comment Mieux Entreprendre) à la demande de sa fondatrice, puis Président. Je crois très fort en la force des réseaux.



De par ma pratique du sport d'endurance (je pratique la course à pied depuis de nombreuses années 10km, semi-marathon, marathon et "100 bornes"...) j'ai acquis un goût de l'effort et de la persévérance. J'aime aussi organiser et animer des manifestations, qu'elles soient sportives ou plus "professionnelles" ...



Mes compétences :

Assurance

Épargne

Banque

Analyse financière

Musique

Sport

Réseaux sociaux