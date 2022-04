Daniel TISSERAND

Je suis une personne autodicdate,autonome et qui tous les jours se remet en question pour pouvoir progresser.Je suis né dans le secteur du batiment et j'aime ce secteur plus particulierement le second oeuvre.



Mes compétences :

Plomberie sanitaire et vrd

Plomberie ventilation

Electricite remise a la norme

Maçonnerie traditionnelle et maçonnerie parpa

Maconorie cloiasonement separation

COUVERTURE ZINGUERIE

Carrelage haut de gamme

faience - mosaique

Carrelage faience mosaique piscine margelle p

escalier

charpentier