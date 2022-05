Pierre FRADETTE

D'abord artisan électricien pendant 10 ans et formateur en électricité au Greta sud Aquitaine pendant 7 ans, puis formateur en électricité à l'AFPA de Caudéran. J'y ai effectué des missions ponctuelles en habilitation électrique pendant 2 ans. J ai ensuite été professeur electrotech pendant 6 mois au lycée pro Marcel Dassault à Merignac.



Réalisation de positionnements techniques en amont des formations.

Contribution à l'ingénierie de formation en vue du développement du dispositif de formation.



Mes compétences techniques:



électricité bâtiment, tertiaire (pose et façonnage de chemin de câble, câblage...)

règles et consignes de sécurité, règles de sécurité du travail sous tension

Habilitations électriques: BR,B2V, BC

coordonner l'activité d'une équipe, diriger une structure.

vérification d'avancement de travaux et conformité des installations

diagnostiquer une panne et réparer les éléments défectueux

réaliser des interventions né



Mes compétences :

Architecte

Bâtiment

Electricité