Daniel TREMBLAY

Je suis Canadien, ingénieur manager de projet, production automatisée, industrialisation/méthodes.



Mon expérience se résume comme ingénieur manager chef de projet, process et insdustrialisation/méthodes/lean en nucléaire, métallurgie, ferroviaire, automobile, pharmaceutique et environnement R&D.



Selon mon expérience et ma bonne connaissance de l’environnement industriel, manager projet, bureau d’études, j’ai acquis beaucoup de compétences : manager, animer et diriger des groupes de travail (équipe projet), responsable et chef de projets, en incluant l’implantation de postes, modifications de machines, implantation de nouveaux produits, de l’amélioration continue, lean manufacturing, organisation logistique & d’atelier, négociation achats et rentabilité de projet.



Je suis une personne dynamique, responsable, avec beaucoup de charisme, un grand esprit d’équipe, du leadership et qui aime les défis.

J'ai la double nationalité (Canadienne/Française).



Vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante:

tremblay.df@gmail.com



Mes compétences :

Management de projets

Industrialisation et lean manufacturing

Lean manufacturing

Amélioration continue

Formation

Gestion de Budget