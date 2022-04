Daniel TRICOT

Je suisarbitre et médiateur en affaires. Agrégé des facultés de droit et docteur en droit d'Etat, je suis membre élu du Conseil de direction d’UNIDROIT (Rome), vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), président de l’Association Française des Docteurs en Droit (AFDD), président du Cercle de la compliance (CDLC) et co-président de Web TV Droit & management des affaires [www.tvdma.org]. Je suis aussi membre du Comité de droit financier de Paris Europlace et président de la Commission « procédures collectives » de ce comité. J'ai été avocat durant près de trente années, professeur d’Université, doyen de la Faculté de droit de Dijon et juge. Conseiller à la Cour de cassation de 1991 à 2002 et conseiller-doyen à partir de 1999, j'ai présidé la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (France) de 2002 à 2007.



Mes compétences :

Arbitre interne ou international

Médiateur en affaires