Virgile VEBREL

Architecte INSA et BIM manager, expérience dans l'industriel, le tertiaire, l'enseignement et l'habitat. Expert ArchiCAD, bilingue Anglais.



Après avoir fait mes études à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg, aujourd'hui INSA de Strasbourg, je rejoins Tania CONCKO à Amsterdam, une agence spécialisée dans l'urbanisme et l'habitat.

En 2002, je poursuis mon parcours professionnel chez David CRAS à Rennes, lauréat de prix en Bretagne.



A partir de 2003, je collabore à Besançon avec plusieurs architectes : Adelfo Scaranello, Jochen Klein. Je participe comme chargé de projet urbain au projet TCSP de Besançon avec L'agence d'urbanisme AUDAB.



En 2012, je rejoins la multinationale ALSTOM pour créer le service d'architecture, BIM et méthodes. Je m'investis dans la conception de projets d'envergure, centrales de production électrique et tertiaire. Cette activité se poursuit en 2018 au sein de GENERAL ELECTRIC qui reprend les activités de ALSTOM Power.