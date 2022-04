Daniel TRIOULEYRE

De formation Ingénieur, complétée par des spécialisations en Ressources Humaines et en Gestion, avec 29 années d’expérience, mon parcours professionnel m’a permis de développer de fortes expertises dans les domaines Industriels et Logistiques (structures de 200 à 450 personnes), tant au sein de groupes internationaux que d’établissements de taille intermédiaire.

J’ai ainsi pu démontrer de réelles compétences managériales dans le cadre de la gestion des diverses usines que j’ai dirigées (parfois même sur plusieurs sites en simultané), avec l’objectif permanent de recherche de l’optimisation des performances et des résultats économiques. Des succès significatifs ont été obtenus tant par l’utilisation de techniques d’amélioration continue comme le Lean Management, que par le pilotage de projets de concentrations d’activités ( Investissements, transferts de compétences et de produits, restructurations).

Le développement des hommes et des femmes, pour accompagner la vie de l’entreprise, est une préoccupation permanente. J’ai eu l’occasion de concevoir et mettre en place plusieurs programmes d’évolution des compétences afin d’installer des organisations innovantes.

L’industrie du papier est le secteur d’activité dans lequel j’ai exercé le plus longtemps ; il correspond à ma formation initiale. La plasturgie et l’industrie des produits destinés à l’hygiène m’ont permis de compléter à la fois mes expertises techniques et mes connaissances de ces marchés.

Plusieurs missions d’expertise technique et de conseil en management à l’étranger, dont la Chine, m’ont également offert la possibilité de connaitre diverses organisations dans des contextes multiculturels.



Mes compétences :

Développement des compétences

Leadership

Management

Rigueur

Direction technique

Direction de projet

Direction générale

Direction des ressources humaines