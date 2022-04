Daniel Troman



né le 7/10/1981 à Suresnes (92)



Formation:

Sciences Po Bordeaux (2002-2005)

DESS propriété intellectuelle et communication Université de Bordeaux IV

Licence en droit (1999-2002)



Formation artistique:

DEM du Conservatoire National de Région en :

Violon, musique de chambre et musique ancienne (Bordeaux)

Solfège et musique ancienne (Angers)



Expérience professionnelle:

Stage d'un an, "Mécénat musical Société Générale"

stage de 5 mois, assistant de production du label naïve classique

Stage, séquence culture, "Le Monde"



Membre créateur & accordéoniste des TROMANO, trio violon - accordéon - contrebasse

Orchestre de Pau-Pays de Béarn

Professeur de violon assistant au CNR d'Angers entre 2000 et 2002.



Membre du Conseil d'Administration de la FEVIS



autres:

anglais et italien courants



Mes compétences :

Administration

Musique

Musique classique

Production