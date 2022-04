Didier ORTEGA

Disposant de plus de 15 ans d’expérience professionnelle et m’appuyant sur des bases métiers solides, j’ai développé une expertise dans les domaines de l’organisation, de la gestion de projet, du management d’équipe, avec comme axe directeur l’accomplissement du changement.



Mes diverses expériences en banque et assurance, du front office au back office, en passant par la mise en place de partenariats, m’ont permis de piloter de nombreux projets dans des contextes d’intervention nécessitant diplomatie, polyvalence, écoute et ténacité.



Entrepreneur et passionné, je diversifie mes activités et ma recherche en expérimentant les outils et démarches pour accomplir le changement dans les organisations, de la gamification à l’animation d’ateliers coopératifs, à travers la co-fondation de la communauté ChangeStorming.



Mes compétences :

Management