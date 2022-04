Je m'appelle Daniel Van Onacker. Je suis auteur, rédacteur web et copywriter. J’écris depuis 50 ans. Et j’ai une préférence pour la rédaction « décalée » (comique, ludique ou romantique).



«J’aide les TPE éco-responsables à adopter un marketing par l’humour dans leur communication narrative pour créer des interactions positives avec de nouveaux prospects et futurs clients.»



J'aime les mots, les bons mots, les jeux de mots et les enjeux des mots: informer, éduquer, divertir, convertir.



Découvrez :

→ mon parcours complet : http://cv-redacteur-web.com

→ mes offres au forfait : http://www.offre.redaction-business.com



Mes compétences :

Contenus textuels optimisés

Marketing alternatif / décalé

Rédaction "décalée"