Daniel VAN ROOKHUIJZEN

12 ans d’expérience en marketing communication à l’échelle international chez l’annonceur et en agence.

- Elaboration et mise en oeuvre de plans de communication sur divers supports: publicité, événements, emailings, direct marketing, webinars et telemarketing.

- Capacité à manager les agences, la force de vente et les partenaires sur les programmes marketing.

- Creation, localisation et adaptation à l’Europe de campagnes de notoriété et de ‘lead generation’.

- Conseil, collaboration et presence terrain auprès des forces de vente.

- Excellent relationnel: réseau considérable de contacts dans les médias informatiques et specialisés.



Mes compétences :

Lead management

Allemand conversationnel

Lead Generation

Email marketing

Anglais billingue

Hollandais conversationnel

Relation Publiques

Salons professionnels

Direct Mail Marketing

Télémarketing

Communication externe

Strategic Account Development