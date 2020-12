Olivier SKALINSKI

Depuis 1996, je conçois et j'installe des solutions de vision dans l'industrie. Que ce soit dans le nucléaire, dans l'aéronautique, dans l'électronique, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire cette technologie permet une simplification de certaines taches de production ou de traçabilité.



Le boom informatique et la puissance des microprocesseurs aidants, l'analyse automatique d'image est un domaine qui se démocratise.



Mais on ne peut pas faire n'importe quoi et la rigueur doit toujours rester de mise pour obtenir une fonction robuste.



De la faisabilité à la livraison clé en main, j'opère à tous les niveaux. Mon parcours dans l'industrie me permets de bien comprendre les besoins de mes clients ainsi que de bien connaitre leurs méthodes de production et donc d'adapter mes solutions.



Je fournis (de la vente à la livraison) aujourd'hui des solutions performantes, maintenables et évolutives sur des lignes de production ou la rentabilité est l'objectif N°1.



Tout ceci dans les respect des délais et des budgets.



Mes compétences :

Cognex

Vision