Jean-Philippe GRULET

Homme de terrain et de dialogue





DOMAINE DE COMPETENCES :

- Management direct et transversal, recrutement d’équipe, GPEC

- Ouverture et Management de plate-forme logistique

- Dimensionnement économique de prestation logistique industriel et de distribution

- Gestion de projet de démarrage d’activité logistique

- Suivi commercial - CRM



- Mise en place de démarche participative, et d’action d’amélioration continue (LEAN, kaizen, SMED, 6 sigma, SDF)

- Définition des processus et implantation des flux (physique et informatique)

- Réorganisation et optimisation des processus- Conduite du changement associée

- Gestion d'incidents et mise en place d'actions correctives

- Conduite d’audit, d’analyse fonctionnelle et d’AMDEC



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Commercial

Communication

Encadrement

Formation

Formation d'équipe

Gestion de projet

Logistique

Optimisation

Réorganisation

Suivi commercial

Supply chain

Organisation

Gestion de la relation client