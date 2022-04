Daniel VANHAELEMERSCH

Depuis avril 1995



Technicien robotique

ABB MC

Service Client Agence Nord.



Type de robots utilisés: ABB, Fanuc et ACMA

Process : Manut, soudage arc, Soudage points, Mastic, Encollage. Tucker, applicatifs RENAULT, PEUGEOT, PROMIA, ABB, ACMA.Fronius.



Installation et assistance technique sur lignes complètes (Echappements Douai / Palencia (Esp), Tôlerie Peugeot Mulhouse, Sevelnord, Tôlerie Renault Kangoo Maubeuge, Bac Batterie X10 L Mans, Essieu X82, M2 Le Mans).



Programmation, maintenance préventive mécanique, électrique, pneumatique et hydraulique, dépannage sur site client.



Formations clients et internes.



Assistance technique téléphonique.

Etudes et remises d’offres commerciales suivant les demandes et exigences des clients.





Mes compétences :

Autonome et réactif. Apprentissage rapide

Robotique