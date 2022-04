Daniel VANPARIS

Ingénieur généraliste et technicien supérieur en mesures physiques.



5 ans de gestion de projets techniques et industriels dans les secteurs automobile et des dispositifs médicaux,

18 ans d'expertise essais en vibration/acoustique



En recherche d'un poste d'ingénieur en projets techniques ou industriels sur la région nord de Marseille - Martigues suite à mobilité professionnelle.



Autonome, ouvert aux autres, rigoureux et impliqué et respectueux des engagements et des autres.

Pragmatique et proche du produit et des matériaux avec un grand sens de l'analyse.



J'ai servi efficacement mes employeurs et leurs clients. Je serais heureux de faire de même pour votre entreprise.



Mes compétences :

Plasturgie

Gestion de projets

Mécanique des structures

Automobile

Conception

Handicap mental et psychique

Essais sévérisés, Fiabilité, vibrations

Amélioration continue

Dispositifs médicaux

Management