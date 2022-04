Daniel VARGAS

Je suis une personne ouverte d’esprit qui sait s’adapter facilement à différentes situations et s’intégrer dans une équipe. Réactif et efficace, je sais travailler dans l’urgence tout en respectant mes engagements afin d’honorer les délais. Autonome, je sais prendre des décisions. Curieux, j’aime découvrir et apprendre.



J´ai travaillé dans le cadre des services (industrie de la chaussure, secteur automobile et graphisme publicitaire), dans le secteur des médias (télévision, presse et projection cinématographique), dans le tourisme (parcs à thèmes) et dans le cadre éducatif en qualité de professeur d'espagnol, avec une expérience dans l’enseignement de trois ans dans la région de Franche-Comté.



J’ai une maîtrise des langues étrangères ; ma langue maternelle est le français et l'espagnol, ensuite je possède un niveau B2 du conseil d'Europe pour l'anglais avec un séjour aux Etats-Unis d'une année. Puis, grâce à plusieurs voyages en Italie, j’ai aussi un niveau intermédiaire d’italien.



Enrichi de mes expériences professionnelles en France, je suis prêt à relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Videomaker

Vídeos

Traduction

Cameramen

Professeur

Photographie

Guide

Marketing

Communication