Daniel VASILESCU

Diplômes nationaux:

• Ingénieur en mécanique - la mécanisation des constructions et des moyens de communication : EQF6 / 1985

• Consultant en gestion – Professional : EQF8 / 1991

• Assesseur pour entreprises, actifs et affaires : EQF7 / 1992



Certifications internationales: EQF7

• Directeur projet

• Directeur amélioration des processus

• Contrôleur Financier

• Directeur de la gestion des déchets et de l'environnement

• Formateur

• Directeur de projet, Evaluateur, Expert de l'Accès aux fonds et de Licitations publiques - pour projets financés par l'UE



Tous les détails: ro.linkedin.com/in/vasilescudaniel



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Conseil

Conduite du changement

Amélioration continue

Conduite de projet