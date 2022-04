Daniel VENTURINI

Parcours



Bénéficiant d'une expérience commerciale d'une trentaine d'années à différents niveaux (acheteur chef de groupe en centrale d'achats - chef des ventes et directeur commercial en agro-alimentaire - négociateur en immobilier) je propose un profil de chef des ventes PME-PMI.



Compétences



Animation et gestion d'une unité de profit

Tenue des comptes d'exploitation et des rapports d'activité

Mise en place et suivi des procédures

Management et formation d'équipes commerciales (45 personnes)

Recrutement des forces de vente

Négociation et suivi des clients : élaboration des marges - suivi des tableaux de bord

Définition de la politique tarifaire et des axes commerciaux

Gestion des manifestations - salons - opérations de communication et de partenariat



Centres d'intérets



M'investir au sein d'une équipe commerciale

Définir et atteindre des objectifs

Former Encadrer Suivre les commerciaux

Travailler dans l'action



Mes compétences :

Chef des ventes

Commercial

Encadrement

encadrement commercial

Management

PME

PMI

spiritueux

ventes

Vins et spiritueux