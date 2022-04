Depuis 1983, la SAS PROTECMO propose à l’industrie & au bâtiment des solutions de réparation & de maintenance par la mise en œuvre des polymères Belzona. Concessionnaire exclusif sur le grand sud de la France, Protecmo répare, protège et augmente la longévité des équipements soumis à érosion, corrosion, abrasion sévère et attaque chimique. C’est aussi la réparation composite des tuyauteries selon référentiel normalisé, l’étanchéité technique sur tous supports, la sécurisation des sols glissants et le calage antivibratoire.

PROTECMO a obtenu la certification MASE depuis 2012.



VOTRE CONTACT POUR LES DEPARTEMENTS DU 64-65-40-32-33-31

Daniel Vescovi

Tèl 06.47.09.07.22

dvescovi@protecmo.com