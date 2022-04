Daniel VICENTE

Titulaire d'un double Master II en Sciences de l’éducation avec une spécialisation sur les dispositifs d’insertion professionnelle et des études de management des organisations à Sciences Po Bordeaux, j'ai une expérience auprès de collectivités territoriales, d'associations et d'ONG.



Ces expériences acquises en France et à l’étranger, dans des contextes sociaux et économiques souvent tendus, m'ont permis de développer des compétences de management et d'ingénierie sociale dans le domaine de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes en particulier.



Médiateur dans l’âme, je suis force de propositions pour déployer et gérer des projets innovants socialement qui répondent aux besoins des territoires et des populations. J’ai une réelle autonomie pour le pilotage de dispositifs à vocation sociale et la capacité de tisser un réseau auprès de tout type d'acteurs socio-économiques (entreprises, pouvoirs publiques, grand public, etc.).



Toujours investi dans les missions professionnelles ou bénévoles que j'exerce, je veux impulser la mise en œuvre d’une stratégie d’actions sociales émancipatrices en faveur du mieux vivre.



Mes compétences :

Animation

Communication

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Education

Encadrement

Formation

Gestion de groupes

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie de projets

Ingénierie pédagogique

Innovation

Management

Polyglotte

Santé

Secourisme

Sport

Levée de fonds / Fundraising

Informatique

Pédagogie

Accompagnement

Gestion de projet