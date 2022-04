Daniel VINCENT

Formation :

Master 2 Gestion des Entreprises

Master 1 Stratégie Commerciale

Bachelor Marketing, Commercialisation et Gestion.



Manager Junior (30 à 50 personnes), en plus de ma formation, je recherche des opportunités professionnelles en termes d'emploi, mais également un master 2 dans les domaines commercial et marketing, pour améliorer mes compétences.



Ceci dans l'objectif à long terme d'être embauché dans mon entreprise d'accueil. Pour cela, je suis disponible et mobile en France comme à l'international.



Mes compétences :

Adaptabilité

Présentation

Relationnel

Sens du contact

Vente

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Marketing (Etude de Marchés, Segmentation, Lanceme

Management

Microsoft PowerPoint