Daniel VU est un écrivain français, dorigine vietnamienne.



Né le 22 Juillet 1994 à Massy, il est diplômé Docteur en Chirurgie Dentaire à la faculté de Paris Descartes à lâge de 21 ans, puis se lance dans la photographie (photographe de Fashion Week), la vidéo (prix Festival My Rode Reel), lacting (cinéma & courts-métrages), et linvestissement immobilier en parallèle de son exercice dentaire.



Il publie son livre « Comment Investir en Immobilier locatif ? » en 2020, afin de partager au plus grand nombre sa passion pour limmobilier et guider linvestisseur débutant dans les méandres fiscaux et réglementaires des investissements locatifs.



En 2022, il rejoint le Conseil franco-britannique dans la délégation des Young & Local leaders, et cofonde la maison d'édition "les Editions DYL".