Mes 2 années d'expérience en tant que gestionnaire puis coordinateur logistique ont renforcé mes compétences et connaissances au sein de la Supply Chain.



Dynamique, volontaire, rigoureux et doté d'une très bonne adaptabilité dans les différents service, j'ai pu accomplir les différentes missions qui m'ont été données à savoir, gestion opérationnel logistique sur plusieurs plateforme en Europe, contrôle et validation des factures avec le prestataire logistique, mise en place de KPI, gestion des stocks PLV et articles marketing.



La confiance que l'on m'a accordé a permis de me donner davantage de responsabilité. J'ai notamment pu faire une étude approfondie afin que soit intégrer un nouveau transporteur plus compétitif sur toute la zone France.



Mes compétences :

Logistique

Autonomie professionnelle

Supply chain

Adaptation des processus métiers

Pack Office

Navision

Réactivité et esprit d'équipe

Open minded

Adaptation facile