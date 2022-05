Nicolas LEGENS

Après 10 ans dans le secteur de l'emploi (Figaro Economie / Entreprises, Cadremploi puis Adenclassifieds) où j'ai pu développer mes compétences commerciales auprès de populations B2B très différentes (cabinets de recrutement, agences RH, grands comptes entreprises) et managériales (gestion jusqu'à 5 commerciaux).

J'ai opté en 2009 pour un changement de cap et un nouveau challenge dans une entreprise leader sur son marché (comme Le Figaro et Cadremploi) et en pleine expansion : Smartbox.

Cela fait presque 5 ans que j'y travaille avec là aussi un parcours évolutif : création et développement d'une agence régionale B2B, management d'une équipe régionale, jusqu'à aujourd'hui, la gestion du développement du pôle B2B province avec 3 commerciales.

Je suis toujours à la recherche de belles rencontres professionnelles et de challenges motivants. Donc n'hésitez pas à me contacter...



Voici une petite présentation de mon entreprise actuelle :

Le Groupe SMARTBOX Le n°1 du coffret cadeau

•Le leader avec plus de 50% % de parts de marché en France en 2012 (source GFK : 48,56% sur l’année)

•Plus de 400 millions d’euros de volume d’émission dans le monde en 2012 soit 7% de croissance vs 2011

•77% de notoriété (IFOP Août 11)

•11 000 partenaires en France avec plus de 12 000 prestations et plus de 29 000 partenaires dans le monde

•13 filiales en Europe et 2 filiales hors Europe avec 15 000 points de vente dans le monde dont 3 000 en France

•L’ expert de l’intermédiation de loisirs

•Depuis 2003 : près de 20 millions de coffrets vendus Nos 4 marques de coffrets cadeaux :

•Smartbox, leader sur son marché, vous offre plus de 80 références de 29,90€ à 299,90€, avec une validité glissante de 18 mois à compter de la commande.

•Fort de son expertise dans la gastronomie depuis plus de 40 ans, Gault & Millau vous propose 9 coffrets cadeaux dédiés aux fins gourmets. (Validité glissante 18 mois)

•Euphorie vous ouvre les portes du luxe à travers une gamme prestigieuse de partenaires. (Validité glissante 18 mois)

•En s’associant avec le Guide Michelin, Smartbox vous offre la haute gastronomie en coffret cadeau.



Mes compétences :

Grands comptes

Recrutement

Management

Commercial

Lyon