Daniel YAO

DOMAINES D'EXPERTISES



*Management de la qualité



- Mise en place d’un système de management QSHE



- Mise en place d’un système de contrôle de la qualité



- Rédaction de projet QSHE



- Conception et réalisation de manuel de procédure



- Conceptualisation de normes de produits et de services



- Management de projet (gestion de projet)



- Accompagnement en vue de certification et ou accréditation de système



- Monitoring et suivi-évaluation



- Audit des systèmes de management qualité et environnemental



- Formation aux principe et enjeux du management QSHE



- Formation aux normes : ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025 , OHSAS 18001, Bonnes



pratiques d’hygiène et HACCP, ISO 22 000 .



*Pharmacie



- Pharmacie clinique



- Pharmacie officinale



- Connaissances des systèmes de santé et des problématiques sanitaires,



ivoiriennes et africaines



- Management de projet de santé



- Médicament : origines, fabrication et économie



- Médicament : grandes familles, formes galéniques, modes d’action, indications,



contre-indications, association



*Biologie clinique



- Connaissances de la législation en matière de laboratoire d’analyse médicale en



- Connaissance de la politique nationale et du plan stratégique national des



- Formateur en immunologie-hématologie-transfusion



- Mise en place et management d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale



- Gestion technique d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale



Côte d’Ivoire



laboratoires de biologie médicale de Côte d’Ivoire