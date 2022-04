Daniel Zanin

Accompagnateur en Montagne, Sophrologue, mais aussi explorateur d'une approche holistique de la marche que je partage depuis une vingtaine d'années à travers journées, stages et séjours lointains, principalement en Himalaya et dans le désert.

Parallèlement ma rencontre avec Arnaud Desjardins, Chandra Swami et Douglas Harding a fortement influencé ma démarche, apportant à la marche une dimension spirituelle.



L'Art de marcher que je partage depuis plus de 20 ans ce n'est pas simplement de la randonnée pédestre mais bien plus!

J'ai créé petit à petit cet Art de marcher que j'ai appelé marche consciente et sorti des oubliettes la marche afghane il y a déjà près de 20 ans ,cette approche de la marche est à la fois un véritable Art de marcher,une méditation dans l'action et enfin un Yoga de la marche pour faire aussi un pas vers soi.

Ses bienfaits sont innombrables sur tous les plans de l'être,tous les stagiaires en témoignent!



Des projets d'inventive,contactez-moi pour des propositions originales!

Marre des brain storming ennuyeux,découvrez une autre manière de faire,dans la nature et bien plus performante!

