Emmanuel RATOUIS

Après 15 années de prises de risques ultimes sur les cinq continents au cours d'expéditions en vue d'ouvrir des grandes voies rocheuses ou de nouvelles descentes en ski-extrême, j'ai enfin compris le sens de mon parcours. J'ai pu le déprogrammer à temps, ce que je relate dans mon avant-dernier livre "pourquoi j'aurais dû mourir en montagne?".

J'aborde maintenant la vie de manière bien plus apaisée. De nombreux projets littéraires, romans, contes pour enfant ou livres de développement personnel: "100 histoires pour comprendre l'inconscient familial qui nous gouverne", "les familles où les hommes doivent mourir"



Ayant cheminé avec des élèves d'Alexandro Jodorowsky et de la psychanalyste Anne Ancelin Schützenberger, j'ai maintenant grand plaisir à aider ceux qui le souhaitent à se défaire de la part sombre des loyautés familiales invisibles qui peuvent à un moment donné gouverner leur parcours. Identifier la partie négative de la dette inconsciente et la lâcher!