Danilo PISCITELLI

Après une formation en psychologie clinique et psychopathologie à l’université de Rome, j’ai effectué mes premières expériences en tant que psychologue au sein de de la Croix-Rouge italienne dans le domaine de la psychologie d’urgence en traitant les troubles de stress post-traumatique.

J’ai parfait ma formation en intégrant des techniques thérapeutiques efficaces contre le stress et les angoisses, en particulier la bioénergétique et le training autogène (relaxation).

J’ai ensuite intégré une clinique neuropsychiatrique où j’ai collaboré avec l’équipe médicale pour l’encadrement et le suivi psychologique des patients.



Parallèlement à ma formation en psychologie je me suis formé en criminologie, en sexologie clinique et en communication (PNL).



Soucieux de la promotion sociale j’ai créé une association à but non lucratif en Italie dans le but de développer les liens parents-enfants à travers la lecture et des activités ludiques. Dans ce cadre, j’ai été formateur auprès de structures publiques (lycées, bibliothèques), de coopératives, et de cabinets pédiatriques.



Depuis 2011 j'ai ouvert un cabinet au Point médical en association avec une praticienne de Shiatsu, Stéphanie Atsé. Nous travaillons séparément ou ensemble dans une approche psychocorporelle.



Je travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes en entretien et en thérapie individuelle, familiale et de couple.



J'anime également un groupe de paroles pour les proches des personnes atteintes de sclérose en plaques. Je dirige aussi, pour la même association un atelier mémoire.



Depuis octobre 2011 j'ai intégré l'équipe technique de l'ASPTT Dijon football où je m'occupe du suivi psychologique des joueurs et de leurs familles.



En 2012 je collabore avec l'association de protection de l'enfance Enfance majuscule.



En janvier 2016, je rejoins également le DFCO où je m’occupe des jeunes et des éducateurs.



Je suis inscrit à l’Ordre des psychologues du Latium (N°17036), ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé (N° ADELI : 21 93 03 96 3)



Mes compétences :

Développement personnel

Physique

Psychologue

Psychothérapeute

Relaxation

Santé

Sexologue

Soutien psychologique