Dann LABARTHE

Auteur et réalisatrice de spectacles de marionnettes pour jeunes public.

C'est à partir de l'écriture et la mise en scène du scénario que je conçois et réalise des décors sur toiles et des marionnettes en argile pour présenter des spectacles originaux à la fois artistiques et humoristiques.



Mes compétences :

Diffusion /production/

réalisation spectacles

Spectacle vivant