COMPETENCES :

 3 ans d’expérience en tant que Technicien Froid et CVC

 4 ans d’expérience en tant qu’Assistant/Manœuvre en Froid et CVC

 Habilitation Electrique (BR)

 Attestation de manipulation des Fluides Frigorifiques (niveau 1)

 Maintenance et dépannage splits systèmes, VRV, tours aéro, groupes froid et climatisations