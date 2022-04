Fluke Networks, filiale du groupe Danaher Corporation (DHR), est une entreprise internationale de 800 personnes et présente depuis plus de 20 ans sur le territoire français.



Leader mondial du marché de la mesure, Fluke Networks propose les meilleures solutions et couvre le déploiement du réseau, la gestion des performances réseau et le dépannage, ainsi que la sécurité et la surveillance des performances. Les solutions Fluke Networks sont approuvés par :

• Des professionnels du réseau pour les aider à déployer, gérer et dépanner les réseaux critiques de l'entreprise

• Des organismes, entreprises et opérateurs du monde entier

• Par 98 des 100 compagnies Fortune

• 9 des 10 plus importantes organisations internationales de l'aviation civile et de l'aérospatiale



Aujourd'hui, mon travail est de vous accompagner en vous aidant à simplifier le dépannage des réseaux complexes en vous proposant des matériels et logiciels destinés à la surveillance, au diagnostic, à l'analyse, à la génération de rapports et à la gestion des performances applicatives des réseaux locaux (LAN), étendus (WAN) et sans fil d’entreprise.



N’hésitez pas à me contacter pour tout complément d’information. Ce serait un plaisir de vous répondre