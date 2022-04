Danny APPIAH

Barman de métier de plus de 15 ans dont 3 ans en tant que responsable de bar. Expérience en management, gestion d’équipe, gestion des stocks et des budgets et analyse des ventes (suivi du CA, des objectifs qualitatifs et quantitatifs) Capacité à organiser différents évènements (fête nationale, réveillon, noël) Aisances dans les relations publiques Présentation irréprochable, très bon contact clientèle, dynamique, ouvert d’esprit, sociable et sens de l’écoute. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir-faire au service d'un acteur majeur de l’hôtellerie – restauration dans le haut de gamme et le luxe.



Mes compétences :

Team Management