Sharvind APPIAH

Cadre supérieur talentueux et accompli avec une expérience professionnelle de plus de 10 ans prouvée dans des postes à responsabilité dont 5 ans dans la gestion. Aptitude avérée à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies efficaces; identifier et exploiter de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. Leader transformationnel avec une profonde conviction des objectifs à atteindre et la détermination à exécuter des plans, prêt à aller à l'encontre des méthodes conventionnelles et à être créatif.



Mes compétences :

Sécurité des systèmes d'information

Strategie

Gestion de projets

Risk management

Sécurité informatique

Gouvernance IT

Management d'équipes