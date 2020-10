Bonjour,



Je m'appelle Amélie DELMAS. Je travaille actuellement comme technicienne produits phytosanitaires chez Eurofins Agroscience Services à Elne (66, près de Perpignan).



L’entreprise :

Eurofins Scientific a été créé en 1987 avec un effectif de 10 personnes pour industrialiser et commercialiser la technologie SNIF NMR®, une méthode d’analyse brevetée permettant de vérifier l’origine et la pureté de nombreux aliments et boissons, dans les cas où les méthodes d’analyses traditionnelles ne réussissent pas à détecter les contrefaçons sophistiquées. Aujourd’hui, Eurofins exploite un réseau international de plus de 150 laboratoires, répartis dans 30 pays, employant environ 8 000 personnes en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Amérique du Sud.

En 2006, Eurofins rachète deux entreprises spécialisées dans les essais phytosanitaires sur grandes cultures, GAB et Agrisearch, ainsi que des laboratoires afin d’élargir ses compétences et former un groupe leader dans la prestation de services de recherche scientifique, de support technique et de conseil dans le développement des produits pour le secteur de l’industrie agrochimique et agronomique : Eurofins Agrosciences Service.



Mes attributions :

La station basée à Elne réalise des études sur les cultures agricoles (céréales, maraichage, arbres fruitiers et vignes) permettant de déterminer l’efficacité, la sélectivité de nombreux produits phytosanitaires ainsi que les résidus présents dans les plantes et le sol.

Mon travail consiste à gérer le stock de produits à tester: réception, enregistrement, stockage, envoi de doses aux différentes stations qui réaliseront les essais sur le terrain, et envoi des échantillons (sol, plantes, fruits) aux différents laboratoires d'analyses.

J’aide également les techniciens champ en réalisant la mise en place d'essais, des échantillonnages et des évaluations d'efficacité des produits.

Je participe aussi au développement de la base de données interne d'EAS, et à la mise à jour des modes opératoires.



Mes objectifs :

J’aime beaucoup ce que je fais et je m’investis énormément dans mon travail. Je me suis rapidement intégrée à l’entreprise et j’ai démontré mes compétences et mon savoir-faire en gérant efficacement mon travail au cours des dernières années.

Je souhaite maintenant m'investir d'avantage au développement de mon entreprise et acquérir de nouvelles responsabilités.



Ce que me plaît dans mon entreprise :

EAS France, grâce a son personnel jeune et dynamique, s'efforce de fournir les meilleurs services à ses clients afin de rester le leader dans la réalisation d'essais phytosanitaires.

Les employés qui le souhaitent sont mis à contribution afin d'améliorer notre organisation interne, notre compétitivité et notre communication.

Je suis fière de travailler au sein d'une entreprise à dimension mondiale qui reste malgré tout à l'écoute de ses employés. Pouvoir communiquer avec des directeurs d'études et des techniciens au niveau européen est aussi très enrichissant.



Mes compétences :

