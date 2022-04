Bonsoir,



Je suis Danny COUTO, actuellement chez Nestlé France en tant que Responsable Environnement et Station d'Epuration. Je m'occupe de toute la partie environnement opérationnelle sur le site. Mes missions sont variées et vont de la gestion de la station d'épuration, des espaces verts, des déchets. Toujours en première ligne pour les audits ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 et j'aime cela.

A votre disposition pour tous types d'échanges.



Salutations les plus environnementales,

Danny COUTO









Mes compétences :

Informatique

Gestion d'une station d'épuration