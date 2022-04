Danny MONTELLA

Société spécialisée en transactions immobilières, nous offrons un service personnalisé et adapté à tout vos projets immobiliers.



Fort de son réseau consolidé au cours des années à travers son implantation à 2 pas du triangle d'or parisien, elle couvre l'ensemble de l'Ile de France.



La société DM CONSEIL accompagne utilisateurs et propriétaires qui souhaitent louer, investir, vendre, évaluer ou optimiser des actifs immobiliers :

- Habitation

- Bureaux

- Atelier, locaux d'activités, entrepôts et logistique

- Commerces

- Terrains



Bénéficiez de 8 ans d'expérience dont 6 ans au sein d'un acteur majeur de l'immobilier d'entreprise.



Mes compétences :

Immobilier

Immobilier entreprise

Vente

Conseil

Management

Développement commercial

Communication