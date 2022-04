Karine GARRIGOU

Diplômée d'un Master en Ressources Humaines, j'ai une expérience très polyvalente de la fonction RH.

J'ai exercé dans les domaines de la GPEC, de la Paie, de la Formation et du Recrutement.

Après une expérience dans le secteur de l'immobilier auprès des sociétés Savills, Vinci Immobilier Gestion et Urbania/Adyal ainsi qu'une expérience au sein d'un cabinet de conseil en Ressources Humaines, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi et de créer un cabinet de recrutement dédié aux métiers du secteur immobilier : Taëlis rh.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Administration du Personnel

Paie

Gestion des compétences

Recrutement

Ressources humaines