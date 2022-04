Danny SCHRIJVERS

Suite à un plan social, je suis actuellement en congé de reclassement.

En attente d'une formation MASTER 2 en management en management des entreprises, je reste attentif à l'évolution du marché.



Pendant près de 4 ans, j'étais responsable du développement du CA de ma région.

J'avais la responsabilité d'une équipe allant de 10 à 22 personnes.



Sportif et ambitieux, j'apprecie avoir des responsabilités et me réalise au travers de mes objectifs.

Cordialement.



Mes compétences :

Adaptabilité

Vente

Santé

Management

Industrie pharmaceutique

Marketing

Développement commercial

Gestion de projet

Conduite du changement

Communication

Pharmacie