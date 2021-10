Danny SERVANT

Issu du monde de l'informatique et de la finance, j'ai construit mon parcours professionnel comme manager opérationnel aussi bien dans des grands groupes internationaux que dans des PME / PMI.



mes domaines d'expertise concernent :



La formation professionnelle et la Direction de centre de formation.

La Direction opérationnelle en environnement Finance et Informatique.

La mise en place de stratégie de développement et la conduite du changement.

Le management et le développement de "business unit" et de PME.



Mes compétences :

Finance

Management opérationnel

PME

Formation

Direction de Projets

Droiture